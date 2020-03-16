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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:46+0300
https://ria.ru/20200316/1568675173.html
Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545346_338:0:2785:1377_1036x0_80_0_0_b2156c81b9960f6460b851796c8d77dd.jpg
РИА Новости

Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда

15:46 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский метрополитен просит пассажиров использовать бесконтактные способы оплаты проезда, сообщается в Twitter-аккаунте метро.
"Мы просим, по возможности, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда. Кроме того, пополнить "Тройку" вы всегда можете через наше мобильное приложение "Метро Москвы", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила журналистам, что кассирам московского метро начали измерять температуру и выдавать перчатки с дезинфицирующим средством для профилактики избежания коронавируса. Кроме того, в метро проводится регулярная обработка всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковский метрополитенОбщество
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