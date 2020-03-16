Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский метрополитен просит пассажиров использовать бесконтактные способы оплаты проезда, сообщается в Twitter-аккаунте метро.
"Мы просим, по возможности, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда. Кроме того, пополнить "Тройку" вы всегда можете через наше мобильное приложение "Метро Москвы", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила журналистам, что кассирам московского метро начали измерять температуру и выдавать перчатки с дезинфицирующим средством для профилактики избежания коронавируса. Кроме того, в метро проводится регулярная обработка всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны.