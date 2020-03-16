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В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
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РИА Новости

В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик

15:44 16.03.2020
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© Фото : Pixabay/DigestContentМагазин одежды
Магазин одежды
© Фото : Pixabay/DigestContent
Магазин одежды. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дефицита одежды в России не ожидается, несмотря на возможные проблемы в отрасли из-за коронавируса, но цены могут вырасти в связи со снижением курса рубля, заявила РИА Новости гендиректор российской консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
"Что касается одежного ритейла на текущий момент, речь о дефиците товаров не идет. Во-первых, большая часть компаний имеет товарный запас на период от 2 месяцев и более. Также, в отличие от туристического бизнеса, если грузовое сообщение продолжает функционировать и основная часть мировых производств продолжает работать, то существенных задержек с поставками сырья и товаров быть не должно", - прокомментировала она. При этом эксперт подчеркнула, что, учитывая беспрецедентные карантинные меры и их влияние на мир, любые прогнозы сейчас условны.
На данный момент под карантинные ограничения попали как важнейшие рынки производства модной продукции, так и рынки ее сбыта, отметила она. "Очевидно, что глубина экономических последствий прямо зависит от длительности и масштаба карантинных мер. Меры изоляции разрушают сложившуюся мировую социальную и производственную инфраструктуру, нарушают межрегиональные связи, тормозят производственные циклы", - прокомментировала Лебсак-Клейманс.
"Безусловно, что многие процессы нарушаются, и многие компании столкнутся с проблемами, связанными с производством, логистикой, и продажами", - сказала эксперт.
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По ее словам, драматически негативным фактором, который прямо отразился на российских потребителях, стал обвал курса рубля на прошлой неделе. "И хотя повышение цен обычно не происходит моментально, тем не менее, при снижении курса рубля цены неизбежно вырастут. Кроме того, снижение товарообмена, остановка предприятий, снижение потребительского спроса могут привести к существенной турбулентности на рынке занятости", - заключила она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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