Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:40+0300
https://ria.ru/20200316/1568674416.html
Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек

15:35 16.03.2020 (обновлено: 15:40 16.03.2020)
893
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что число зараженных новым типом коронавируса в стране превысило 240.
По данным минздрава, число заболевших коронавирусом в стране достигло 243 после того, как подтвердились 13 новых случаев в понедельник. Из них 109 вылечились и уже выписаны из больниц. Из оставшихся 134 заразившихся пациентов 13 находятся в критическом состоянии.
Дверь помещения отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Вчера, 08:00
Мир, который построил вирус: дипломатия временно умерла
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
000111
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Малайзия запретит въезд в страну иностранцам из-за коронавируса
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Люди в защитных масках у Триумфальной арки в Париже
Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 6633 человек
Плавучий космодром Морской старт
Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
В Германии за сутки подтвердили еще более тысячи случаев коронавируса
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния