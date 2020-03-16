Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что число зараженных новым типом коронавируса в стране превысило 240.
По данным минздрава, число заболевших коронавирусом в стране достигло 243 после того, как подтвердились 13 новых случаев в понедельник. Из них 109 вылечились и уже выписаны из больниц. Из оставшихся 134 заразившихся пациентов 13 находятся в критическом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.