В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за ограничений авиасообщения в связи с коронавирусом ощущает колоссальное давление, прежде всего финансовое, заявила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
"Аэрофлот" был вынужден приостановить выполнение значительного количества рейсов из-за ограничений авиасообщения, связанных с пандемией коронавируса.
"Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего, финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса", - сказала Спивакова.
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