В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса

"Аэрофлот" был вынужден приостановить выполнение значительного количества рейсов из-за ограничений авиасообщения, связанных с пандемией коронавируса.

"Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего, финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса", - сказала Спивакова.