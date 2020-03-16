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В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
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РИА Новости

В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса

15:26 16.03.2020
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за ограничений авиасообщения в связи с коронавирусом ощущает колоссальное давление, прежде всего финансовое, заявила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
"Аэрофлот" был вынужден приостановить выполнение значительного количества рейсов из-за ограничений авиасообщения, связанных с пандемией коронавируса.
"Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего, финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса", - сказала Спивакова.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАэрофлотЭкономика
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