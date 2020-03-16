В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков

"Для корректировки огня боевиками применялся беспилотный летательный аппарат, который был своевременно обнаружен расчетом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", и умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен и БПЛА успешно приземлен", - сказал Астрахань.