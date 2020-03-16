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В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков

15:15 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили беспилотник украинских силовиков, который корректировал огонь по территории ДНР, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.
"Для корректировки огня боевиками применялся беспилотный летательный аппарат, который был своевременно обнаружен расчетом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", и умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен и БПЛА успешно приземлен", - сказал Астрахань.
Он уточнил, что беспилотник украинских силовиков был перехвачен на горловском направлении.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, запрещены минскими соглашениями.
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