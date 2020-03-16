Храм в Страсбурге ввел ограничения на присутствие прихожан за службой

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Храм Всех святых в Страсбурге (Московский патриархат) установил ограничения на присутствие одновременно не более 50 человек за богослужением в церкви, при этом прихожан просят находиться на расстоянии не менее 1 метра друг от друга и выбирать для посещения храма не воскресенье, а другие дни, сообщается на Храм Всех святых в Страсбурге (Московский патриархат) установил ограничения на присутствие одновременно не более 50 человек за богослужением в церкви, при этом прихожан просят находиться на расстоянии не менее 1 метра друг от друга и выбирать для посещения храма не воскресенье, а другие дни, сообщается на сайте прихода.

"Помощники храма будут следить за тем, чтобы число одновременно находящихся в храме людей не превышало 50 человек. При достижении этой цифры наши сотрудники не будут впускать людей в храм. Находясь в храме, во время молитвы просим соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1 метра", - говорится в сообщении.

Ранее префект Нижнего Рейна (в который входит город Страсбург) наложил запрет на проведение любых собраний людей численностью более 50 человек. Нарушение запрета влечет за собой уголовную ответственность.

"Выполняя распоряжение властей и в то же время сохраняя для верующих возможность общения с Господом Иисусом Христом в Таинстве Евхаристии, совершение воскресных и праздничных богослужений в нашем храме будет организовано в строгом следовании данному ограничению", - сообщили в храме.

В частности, прихожан просят вместо воскресной литургии, когда традиционно много людей, приходить на похожие службы в среду и пятницу, а от посещения храма в воскресный день воздержаться "до улучшения эпидемической ситуации". Если же человек хочет прийти именно в воскресенье, то его просят выбрать для этого раннюю литургию, а не позднюю, когда приходит больше всего верующих.

"Если вы чувствуете ухудшение состояния своего здоровья, слабость, жар, кашель… - просим вас воздержаться от посещения храма", - отметили на приходе.

Во время каждой литургии в храме Всех святых совершается особая "молитва ко Господу о защите и милости при эпидемии коронавируса". Кроме того, на сайте храма опубликована памятка прихожанам о том, как вести себя в храме во время богослужения.