Храм в Страсбурге ввел ограничения на присутствие прихожан за службой

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Храм Всех святых в Страсбурге (Московский патриархат) установил ограничения на присутствие одновременно не более 50 человек за богослужением в церкви, при этом прихожан просят находиться на расстоянии не менее 1 метра друг от друга и выбирать для посещения храма не воскресенье, а другие дни, сообщается на сайте прихода.
"Помощники храма будут следить за тем, чтобы число одновременно находящихся в храме людей не превышало 50 человек. При достижении этой цифры наши сотрудники не будут впускать людей в храм. Находясь в храме, во время молитвы просим соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1 метра", - говорится в сообщении.
Ранее префект Нижнего Рейна (в который входит город Страсбург) наложил запрет на проведение любых собраний людей численностью более 50 человек. Нарушение запрета влечет за собой уголовную ответственность.
"Выполняя распоряжение властей и в то же время сохраняя для верующих возможность общения с Господом Иисусом Христом в Таинстве Евхаристии, совершение воскресных и праздничных богослужений в нашем храме будет организовано в строгом следовании данному ограничению", - сообщили в храме.
В частности, прихожан просят вместо воскресной литургии, когда традиционно много людей, приходить на похожие службы в среду и пятницу, а от посещения храма в воскресный день воздержаться "до улучшения эпидемической ситуации". Если же человек хочет прийти именно в воскресенье, то его просят выбрать для этого раннюю литургию, а не позднюю, когда приходит больше всего верующих.
"Если вы чувствуете ухудшение состояния своего здоровья, слабость, жар, кашель… - просим вас воздержаться от посещения храма", - отметили на приходе.
Во время каждой литургии в храме Всех святых совершается особая "молитва ко Господу о защите и милости при эпидемии коронавируса". Кроме того, на сайте храма опубликована памятка прихожанам о том, как вести себя в храме во время богослужения.
Приход Всех Святых в Страсбурге зарегистрировали в 2004 году, в том же году при нем было основано представительство РПЦ с поручением выражать позицию Московского патриархата в Совете Европы. Прежде приход находился в переоборудованном помещении гаража, а в 2014 году началось строительство церкви в русском стиле, рассчитанной на 300 человек. Белокаменный шатровый храм Всех Святых с центром православной культуры расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в 10 минутах ходьбы от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Освященный патриархом Кириллом в прошлом году, храм в Страсбурге уже успел стать одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах.