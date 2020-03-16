В Вологде второй день ищут тело мальчика, провалившегося под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Около двадцати спасателей, водолазов, сотрудников МЧС и добровольцев вышли в понедельник на поиски тела мальчика, провалившегося под лед во время игры со своей сестрой на реке в Около двадцати спасателей, водолазов, сотрудников МЧС и добровольцев вышли в понедельник на поиски тела мальчика, провалившегося под лед во время игры со своей сестрой на реке в Вологде , сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" Александр Громов.

"Организованы поиски тела провалившегося под лед мальчика. Водолазы, а это около пяти человек, будут работать в две смены на реке Вологда, вниз по течению. Добровольцы будут обходить берег. Также район поиска был осмотрен с квадрокоптера", - рассказал РИА Новости Громов.

По его словам, поиски будут идти, пока не стемнеет, и продолжатся до тех пор, пока тело не будет найдено.

"На реке не очень хорошая ледовая обстановка - начал образовываться лед, это осложняет поиски", - добавил Громов.

Ранее сообщалось, что по факту гибели в реке Вологда семилетнего мальчика следствием возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".