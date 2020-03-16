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В Вологде второй день ищут тело мальчика, провалившегося под лед
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РИА Новости

В Вологде второй день ищут тело мальчика, провалившегося под лед

14:48 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Около двадцати спасателей, водолазов, сотрудников МЧС и добровольцев вышли в понедельник на поиски тела мальчика, провалившегося под лед во время игры со своей сестрой на реке в Вологде, сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" Александр Громов.
"Организованы поиски тела провалившегося под лед мальчика. Водолазы, а это около пяти человек, будут работать в две смены на реке Вологда, вниз по течению. Добровольцы будут обходить берег. Также район поиска был осмотрен с квадрокоптера", - рассказал РИА Новости Громов.
По его словам, поиски будут идти, пока не стемнеет, и продолжатся до тех пор, пока тело не будет найдено.
"На реке не очень хорошая ледовая обстановка - начал образовываться лед, это осложняет поиски", - добавил Громов.
Ранее сообщалось, что по факту гибели в реке Вологда семилетнего мальчика следствием возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
По версии следствия, инцидент произошел 15 марта около 18.00 в областном центре в реке Вологда, напротив дома №5 по Набережной 6-й Армии. Семилетний мальчик гулял со своей 10-летней сестрой и 4-летним братом. Играя, он с сестрой выбежал на лед, который под ними провалился. Очевидцам удалось спасти только девочку. Как отмечает пресс-служба СК, 28-летняя мать оставила детей без присмотра.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВологдаПроисшествия
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