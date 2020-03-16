В Екатеринбурге завели дело после смерти пациентки в коридоре больницы

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в целях наиболее тщательного установления обстоятельств смерти 10 марта 2020 года в помещении екатеринбургской городской больницы № 20 женщины, 1989 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении.