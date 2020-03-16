В Екатеринбурге завели дело после смерти пациентки в коридоре больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы в Екатеринбурге якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Ранее в сообществе "Лампа. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что сотрудники городской клинической больницы №20 перетащили в коридор и поставили рядом с туалетом кровать пациентки, госпитализированной с панкреатитом, из-за того, что она сильно кричала от боли. Подчеркивалось, что, несмотря на просьбы супруга женщины помочь, медики утверждали, что женщина спит, а спустя несколько часов констатировали ее смерть. Минздрав России направлял обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить данные о смерти пациентки.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в целях наиболее тщательного установления обстоятельств смерти 10 марта 2020 года в помещении екатеринбургской городской больницы № 20 женщины, 1989 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас допрашиваются родственники умершей и медработники, анализируется интересующая следствие медицинская документация, проводится соответствующая медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти, а также выяснения того, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана медицинская помощь.