Иордания ввела обязательный двухнедельный карантин для приезжающих

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Иордании ввело с понедельника обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в страну в связи с распространением коронавируса , сообщил в Twitter государственный телеканал Иордании со ссылкой министра информации Амджада Адайле.

"Все прибывающие в Иорданию будут направлены на 14-дневный карантин в специальных гостиничных комплексах в районе Мертвого моря и в Аммане", - сообщил Адайле.

"Прибывающим (в Иорданию – ред.) обеспечат транспорт для проезда в специализированные места для карантина…, а также предоставят возможность для связи с родственниками", - цитирует канал министра.

Адайле отметил, что также вводится запрет на встречу родственников, прибывающих в страну через пограничные переходы или аэропорты.

По информации гостелеканала, в настоящее время в Иордании зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. С целью противодействия распространению коронавируса власти королевства решили закрыть с 17 марта свои аэропорты для всех рейсов, за исключением грузоперевозок. Правительство Иордании также временно запретило проводить коллективные молитвенные службы во всех мечетях и церквях королевства и закрыло кинотеатры, театры, спортивные клубы и туристические места.