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В Москве ужесточили режим посещения судов из-за риска коронавируса
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РИА Новости

В Москве ужесточили режим посещения судов из-за риска коронавируса

14:30 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфМосква
Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Столичные суды ужесточили режим посещения зданий из-за мер повышенной готовности в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
С процессуальными документами и иными обращениями инстанция порекомендовала обращаться не лично, а через онлайн-сервисы и при помощи услуг почтовой связи. При этом приём граждан председателями судов был приостановлен.
Назначенные судебные заседания будут проводиться согласно расписанию, но граждан попросили приходить заблаговременно, в том числе чтобы при необходимости подвергнуться измерению температуры тела.
"При недомогании просим вас воздержаться от посещений зданий судов общей юрисдикции столицы", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта на месяц в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек.
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