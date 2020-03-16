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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T13:36+0300
https://ria.ru/20200316/1568666220.html
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568475252_0:247:3072:1975_1036x0_80_0_0_18f4ff147dbed370ca4de1ebeff35678.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

13:36 16.03.2020
70825
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДепутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества и деятели культуры.
"Видели это письмо. Есть разные письма. Есть разные точки зрения. Это вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. Это мы узнаем после голосования", - сказал он журналистам.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция РФ
13:24Голосование по поправкам в Конституцию
Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции
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Обсудить 69
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Вопрос решенный. И никакие письма уже не помогут.
16 марта, 13:48
Д Денис Хорошев
914113320
Так если ВВП вводит такие поправки, вышеуказанные, почему за него и не проголосовать? Пусть дальше работает. Я уверен так и будет. Народ снова его выберет.
16 марта, 14:20
llevone2017
462001053
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