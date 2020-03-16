В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества и деятели культуры.
"Видели это письмо. Есть разные письма. Есть разные точки зрения. Это вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. Это мы узнаем после голосования", - сказал он журналистам.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.