В Москве на карантин закрыли четыре школы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пять учебных зданий в четырех школах Пять учебных зданий в четырех школах Москвы находятся на карантине карантине из-за коронавируса , в помещениях провели необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"В настоящее время на карантин закрыто пять учебных зданий в четырех школах. В зданиях уже провели необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательную дезинфекцию помещений. Эти профилактические меры приняты для того, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что в столице с 16 марта вводится свободное посещение школ. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы дети с ослабленным иммунитетом избежали инфекционных заболеваний. "Родители могут сами решать, должен ли их ребенок посещать учебное заведение или ему лучше остаться дома. При этом образовательный процесс в школах также продолжается", - пояснили в ведомстве.

Отмечаем также, что свободное посещение школ не означает отмену занятий для тех, кто остался дома. Для детей, не посещающих уроки, организовано дистанционное обучение с помощью сервисов Московской электронной школы.