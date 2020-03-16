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В Москве на карантин закрыли четыре школы
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РИА Новости

В Москве на карантин закрыли четыре школы

13:20 16.03.2020 (обновлено: 13:49 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учитель одной из школ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пять учебных зданий в четырех школах Москвы находятся на карантине карантине из-за коронавируса, в помещениях провели необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
"В настоящее время на карантин закрыто пять учебных зданий в четырех школах. В зданиях уже провели необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательную дезинфекцию помещений. Эти профилактические меры приняты для того, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в столице с 16 марта вводится свободное посещение школ. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы дети с ослабленным иммунитетом избежали инфекционных заболеваний. "Родители могут сами решать, должен ли их ребенок посещать учебное заведение или ему лучше остаться дома. При этом образовательный процесс в школах также продолжается", - пояснили в ведомстве.
Отмечаем также, что свободное посещение школ не означает отмену занятий для тех, кто остался дома. Для детей, не посещающих уроки, организовано дистанционное обучение с помощью сервисов Московской электронной школы.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
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