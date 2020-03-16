Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье теракт в отношении украинских силовиков после обстрелов подконтрольных ДНР Горловки и Сигнального, при которых пострадали жители республики, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в субботу в подконтрольных республике Горловке пострадали три человека, в Сигнальном – еще один. Последний позже скончался.

"По фактам ранений мирных жителей в городе Горловка и селе Сигнальное возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По информации ведомства, возбуждены два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков, подозреваемых в причастности к обстрелу Горловки и Сигнального 14 марта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.