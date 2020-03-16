Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье теракт в отношении украинских силовиков после обстрелов подконтрольных ДНР Горловки и Сигнального, при которых пострадали жители республики, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в субботу в подконтрольных республике Горловке пострадали три человека, в Сигнальном – еще один. Последний позже скончался.
"По фактам ранений мирных жителей в городе Горловка и селе Сигнальное возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, возбуждены два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков, подозреваемых в причастности к обстрелу Горловки и Сигнального 14 марта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.