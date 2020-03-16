Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T13:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568664651.html
Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102554_0:295:3072:2023_1036x0_80_0_0_7362874990c69531673f69eb7837ddb1.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ

13:18 16.03.2020
197
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье теракт в отношении украинских силовиков после обстрелов подконтрольных ДНР Горловки и Сигнального, при которых пострадали жители республики, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в субботу в подконтрольных республике Горловке пострадали три человека, в Сигнальном – еще один. Последний позже скончался.
Разрушенный дом в Донецке
09:26
В ДНР сообщили о 32 минах, выпущенных по пригороду Донецка
"По фактам ранений мирных жителей в городе Горловка и селе Сигнальное возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, возбуждены два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков, подозреваемых в причастности к обстрелу Горловки и Сигнального 14 марта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинская военная техника на Донбассе
Вчера, 15:41
В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса
1000000
Обсудить 0
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Донецк
В ДНР под меднаблюдением по коронавирусу находятся два человека
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР не зафиксировали обстрелов силовиками за сутки
Сотрудник Федеральной службой безопасности РФ
Южная Корея передала России боевика "Ан-Нусры"*
Белуха
Ученые рассказали о поведении выпущенных "китовой тюрьмы" белух
Нефтяной станок-качалка
В Кремле считают ситуацию на нефтяном рынке прогнозируемой
КПП в ДНР
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Телеканал Дождь
"Дождь" не смог отменить решение в пользу метро по сюжету о машинистах
Разрушенный дом в Донецке
В ДНР сообщили о 32 минах, выпущенных по пригороду Донецка
Крым
Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи
Путин встретится с главой ВТБ
Украинский военный
В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
Табло с символикой евро на обменном пункте в Москве
Официальный курс евро на вырос на 89 копеек
Сотрудник Роснефти осматривает оборудование на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Цены на нефть Brent опустились ниже 31 доллара за баррель
Аркадий Дворкович
Дворкович заявил, что инструменты для преодоления кризиса есть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
Лента новостейМолния