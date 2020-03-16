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В Либерии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Либерии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

13:01 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Либерии, сообщает местная газета Front Page Africa со ссылкой на минздрав.
Первым заразившимся в африканской стране стал глава Агентства по защите окружающей среды Натаниель Блама. Сообщается, что в пятницу, 13 марта, Блама вернулся на родину из Швейцарии.
Отмечается, что сотрудники минздрава отслеживают и помещают на карантин всех, кто контактировал с больным.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗШвейцарияЛиберияВ мире
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