В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 36 человек

МИНСК, 16 мар – РИА Новости. В Белоруссии число лабораторно подтверждённых случаев нового типа коронавируса выросло до 36, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ранее минздрав сообщал, что новый коронавирус в стране выявлен у 27 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели и уже выписаны из медучреждений. Кроме того, у пятерых студентов БГУ ранее первый лабораторный тест подтвердил наличие в организме вируса. .

"На сегодняшний день в республике Беларусь COVID-19 у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за выходные зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Белоруссии, которые прибыли из-за границы.

По данным пресс-службы, все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы, их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

"Таким образом, в республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса", - проинформировали в пресс-службе.

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Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. "У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет", - добавили в пресс-службе.