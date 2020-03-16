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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 36 человек
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РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 36 человек

12:58 16.03.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. В Белоруссии число лабораторно подтверждённых случаев нового типа коронавируса выросло до 36, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее минздрав сообщал, что новый коронавирус в стране выявлен у 27 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели и уже выписаны из медучреждений. Кроме того, у пятерых студентов БГУ ранее первый лабораторный тест подтвердил наличие в организме вируса. .
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"На сегодняшний день в республике Беларусь COVID-19 у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за выходные зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Белоруссии, которые прибыли из-за границы.
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По данным пресс-службы, все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы, их ближайшие контакты также уже госпитализированы.
"Таким образом, в республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса", - проинформировали в пресс-службе.
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Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. "У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБелоруссияВ мире
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