Правительство Татарстана будет мониторить ситуацию с продуктами

КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в магазинах будет создан в правительстве Штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в магазинах будет создан в правительстве Татарстана , в ежедневном режиме он будет следить за ситуацией, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

В минувшие выходные в магазинах республики зафиксирован незначительный рост спроса на ряд продуктов, в основном в крупных сетях. В магазинах формата "у дома" изменений по спросу не наблюдается.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству держать этот вопрос на контроле, а также сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях. Согласно распоряжению кабинета министров, этим вопросом будут заниматься вице-премьеры: министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Они будут вести ежедневный мониторинг ситуации и оперативно докладывать о ней", - сказала Галимова.

По ее информации, в республике порядка тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в полном объёме обеспечивают население Татарстана основными видами продовольствия. Постоянное взаимодействие, по её словам, налажено с сетевыми торговыми компаниями, поставщиками. "На сегодняшний день в Татарстане обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю – порядка 300%, по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в шесть раз", - уточнила она.

В связи с возникшим потребительским ажиотажем собеседница агентства обратила внимание жителей республики на важность рационального подхода в покупке продуктов. "Как показывает практика, покупки впрок с большой долей вероятности окажутся невостребованными", - отметила Галимова.