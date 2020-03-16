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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-16T12:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568662408.html
Правительство Татарстана будет мониторить ситуацию с продуктами
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РИА Новости

Правительство Татарстана будет мониторить ситуацию с продуктами

12:47 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань, Татарстан
Казань, Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Казань, Татарстан. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в магазинах будет создан в правительстве Татарстана, в ежедневном режиме он будет следить за ситуацией, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
В минувшие выходные в магазинах республики зафиксирован незначительный рост спроса на ряд продуктов, в основном в крупных сетях. В магазинах формата "у дома" изменений по спросу не наблюдается.
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"Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству держать этот вопрос на контроле, а также сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях. Согласно распоряжению кабинета министров, этим вопросом будут заниматься вице-премьеры: министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Они будут вести ежедневный мониторинг ситуации и оперативно докладывать о ней", - сказала Галимова.
По ее информации, в республике порядка тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в полном объёме обеспечивают население Татарстана основными видами продовольствия. Постоянное взаимодействие, по её словам, налажено с сетевыми торговыми компаниями, поставщиками. "На сегодняшний день в Татарстане обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю – порядка 300%, по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в шесть раз", - уточнила она.
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В связи с возникшим потребительским ажиотажем собеседница агентства обратила внимание жителей республики на важность рационального подхода в покупке продуктов. "Как показывает практика, покупки впрок с большой долей вероятности окажутся невостребованными", - отметила Галимова.
В Татарстане количество магазинов на душу населения выше нормы, сегодня в республике их насчитывается порядка 17 тысяч, что исключает необходимость делать запасы "на всякий случай", добавила собеседница агентства.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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