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2020-03-16T14:28+0300
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Сябитова рассказала, почему россиянкам не нужен "настоящий мужчина"
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РИА Новости

Сябитова рассказала, почему россиянкам не нужен "настоящий мужчина"

12:27 16.03.2020 (обновлено: 14:28 16.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова заявила, что россиянкам не стоит заводить отношения с "настоящими мужчинами".
По ее словам, настоящая женщина может самостоятельно добиться финансового благополучия и воспитать детей, но супруга такой вариант может не устроить.
"Настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать", — написала Сабитова в Instagram.
Она пояснила, что не выходит замуж, поскольку для нее этот вариант уже не подходит.
Телеведущая Роза Сябитова
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Роза СябитоваОбщество
Популярные комментарии
Глупая и несчастная женщина..
16 марта, 12:38
Михаил Вишняков
4120001
Замуж нужно выходить по любви, а не для финансового благополучия. Вот тогда и будет гармония и счастье. Не купите Вы этого за деньги. Даже за большие.
16 марта, 12:36
Д Денис Хорошев
3500012
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