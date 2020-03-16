Сябитова рассказала, почему россиянкам не нужен "настоящий мужчина"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова заявила, что россиянкам не стоит заводить отношения с "настоящими мужчинами".
По ее словам, настоящая женщина может самостоятельно добиться финансового благополучия и воспитать детей, но супруга такой вариант может не устроить.
"Настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать", — написала Сабитова в Instagram.
Она пояснила, что не выходит замуж, поскольку для нее этот вариант уже не подходит.
4 января, 21:13Сябитова оценила идею скорректировать брачный возраст