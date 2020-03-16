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Туризм
2020-03-16T14:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568659916.html
Отсрочка налогов станет серьезной поддержкой для турбизнеса
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РИА Новости

Отсрочка налогов станет серьезной поддержкой для турбизнеса

14:50 16.03.2020 (обновлено: 14:53 16.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Представители туриндустрии считают, что оперативное решение правительства об отсрочке налогов для отрасли из-за ситуации с коронавирусом станет серьезной поддержкой для бизнеса, который теперь ждет разъяснений по этому решению, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Сегодняшние новости об отсрочке налогов — серьезная поддержка для турбизнеса. Теперь ждем информации, о каких налогах идет речь, с какого момента и сколько будет действовать это решение", — сказала она.
Тюрина отметила, что турбизнес в любом случае признателен правительству за такое решение и надеется, что это станет примером для региональных органов власти, которые также могут отсрочить налоговые платежи для местных предпринимателей.
"Но отмечу, что мораторий на уплату налогов – это лишь один пункт из комплекса наших предложений по поддержке. Мы также считаем необходимым хотя бы на год освободить операторов по выездному туризму от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный, сформированные при "Турпомощи". Поскольку у многих компаний просто нет средств для этих платежей в 2020 году. Просим предоставить туроператорам возможность использовать на покрытие убытков до 30 процентов средств, накопленных в фонде персональной ответственности компании", — уточнила представитель РСТ.
Она также напомнила, что это и другие предложения содержатся в коллективном обращении представителей туриндустрии к Владимиру Путину, которое сегодня направлено в администрацию президента страны.
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