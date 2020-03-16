Отсрочка налогов станет серьезной поддержкой для турбизнеса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Представители туриндустрии считают, что оперативное решение правительства об отсрочке налогов для отрасли из-за ситуации с коронавирусом станет серьезной поддержкой для бизнеса, который теперь ждет разъяснений по этому решению, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Сегодняшние новости об отсрочке налогов — серьезная поддержка для турбизнеса. Теперь ждем информации, о каких налогах идет речь, с какого момента и сколько будет действовать это решение", — сказала она.

Тюрина отметила, что турбизнес в любом случае признателен правительству за такое решение и надеется, что это станет примером для региональных органов власти, которые также могут отсрочить налоговые платежи для местных предпринимателей.

"Но отмечу, что мораторий на уплату налогов – это лишь один пункт из комплекса наших предложений по поддержке. Мы также считаем необходимым хотя бы на год освободить операторов по выездному туризму от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный, сформированные при "Турпомощи". Поскольку у многих компаний просто нет средств для этих платежей в 2020 году. Просим предоставить туроператорам возможность использовать на покрытие убытков до 30 процентов средств, накопленных в фонде персональной ответственности компании", — уточнила представитель РСТ.