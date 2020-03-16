Чувашия наладит выпуск медицинских масок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Врио главы Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил выпускать медицинские маски на производствах республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Профилактику распространения коронавирусной инфекции обсудили на еженедельной планерке в правительстве Чувашии в понедельник.

"Населением активно поднимаются вопросы о том, что в розничной продаже не хватает медицинских масок. Врио главы Чувашии привел в пример опыт других регионов, в частности, Пензенской области, где проблема нехватки масок решается силами местных организаций… Николаев предложил организовать выпуск медицинских масок на производственных мощностях республики", - сообщили в пресс-службе.

Региональным министерству здравоохранения и минпрому Чувашии поручено в течение 3-4 дней представить решения – какие местные предприятия смогут выпускать ставшие дефицитными медицинские маски.

Руководитель региона также поручил профильным министерствам в кратчайшие сроки отработать с Минпромторгом России возможность дополнительных поставок медицинских одноразовых масок в республику.