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Чувашия наладит выпуск медицинских масок
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РИА Новости

Чувашия наладит выпуск медицинских масок

11:41 16.03.2020
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
© REUTERS / Stephane Mahe
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил выпускать медицинские маски на производствах республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Профилактику распространения коронавирусной инфекции обсудили на еженедельной планерке в правительстве Чувашии в понедельник.
"Населением активно поднимаются вопросы о том, что в розничной продаже не хватает медицинских масок. Врио главы Чувашии привел в пример опыт других регионов, в частности, Пензенской области, где проблема нехватки масок решается силами местных организаций… Николаев предложил организовать выпуск медицинских масок на производственных мощностях республики", - сообщили в пресс-службе.
Региональным министерству здравоохранения и минпрому Чувашии поручено в течение 3-4 дней представить решения – какие местные предприятия смогут выпускать ставшие дефицитными медицинские маски.
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Руководитель региона также поручил профильным министерствам в кратчайшие сроки отработать с Минпромторгом России возможность дополнительных поставок медицинских одноразовых масок в республику.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 146 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
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