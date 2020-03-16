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Большинство москвичей пока не хотят открывать бизнес, показал опрос
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РИА Новости

Большинство москвичей пока не хотят открывать бизнес, показал опрос

11:38 16.03.2020 (обновлено: 14:12 16.03.2020)
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© Fotolia / alotofpeopleПартнерское рукопожатие
Партнерское рукопожатие
© Fotolia / alotofpeople
Партнерское рукопожатие. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Большинство жителей Москвы (76%) не хотели бы заняться предпринимательской деятельностью или открыть малый бизнес в ближайшие три года, тогда как почти четверть (22%) рассматривают такую возможность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
При этом о том, что на открытие собственного бизнеса у них есть серьезные планы, заявили 8% опрошенных, а 14% рассказали, что обдумывают идеи. Чаще всего об мыслях работать на себя заявляет молодежь (42% среди респондентов от 18 до 24 лет и 38% в группе от 25 до 34 лет).
Как следует из опроса, 44% из тех, кто рассматривает возможность открытия бизнеса, пока не определились со сроками, так как это зависит от обстоятельств, 24% собираются открыть свой бизнес в течение ближайших год-два, 13% - в течение ближайших трех лет.
По данным исследования, 45% респондентов согласились с тем, что в столице есть все возможности для создания бизнеса с нуля, 50% с этим не согласны, а 5% затруднились ответить.
Также 44% опрошенных называют страх потерпеть неудачу как причину для отказа от открытия своего дела, 41% уверены в наличии у себя необходимых знаний и опыта для создания своего бизнеса, 31% полагают, что они легко могли бы начать свое дело, 18% говорят, что обладают всеми возможностями, чтобы открыть свой бизнес в ближайшие полгода.
По результатам исследования, более половины москвичей (52%) считают карьеру предпринимателя скорее престижной, 31% выразили обратное мнение, 17% затруднились ответить.
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Отмечается, что респонденты среди привлекательных черт в предпринимательской деятельности видят в первую очередь независимость и работу на себя (57%), а также возможность заниматься любимым делом, реализовывать свои мечты и идеи (48%), наличие свободного графика (39%) и высокого дохода (28%), саморазвитие и профессиональный рост (25%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12-16 декабря 2019 года по заказу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В опросе приняли участие 1,2 тысячи жителей Москвы в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.
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