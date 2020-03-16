В Кузбассе опровергли, что больные коронавирусом посещали учреждения

КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Зараженные коронавирусом жители Кемерово находились в изоляции, сообщила журналистам на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.
Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что заболевшие коронавирусом жители Кемерово, находясь на карантине с 7 по 12 марта, посещали общественные места, в том числе и места пребывания детей дошкольного возраста.
Сообщалось, что в субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находились девять человек. У одного пациента из группы контактных в понедельник заражение коронавирусом не подтвердилось, на данный момент под наблюдением остаются восемь человек.
"Они (заболевшие коронавирусом - ред.) находились согласно постановлению об изоляции один – на даче, другой – дома. Данных, о том, что они посещали какие-то учреждения и так далее, нет. Они прибыли 7 марта, соответственно, они прибыли в Новосибирск, потом прибыли в Кемерово своим транспортом. Все отслежено", – сказала журналистам заместитель руководителя Роспотребнадзора.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса