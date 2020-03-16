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В ЮФО и СКФО назвали финалистов конкурса "Учитель будущего"
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РИА Новости

В ЮФО и СКФО назвали финалистов конкурса "Учитель будущего"

11:22 16.03.2020
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© Фото : официальный сайт конкурса "Учитель будущего"Финалисты конкурса "Учитель будущего" в Ростове-на-Дону
Финалисты конкурса Учитель будущего в Ростове-на-Дону
© Фото : официальный сайт конкурса "Учитель будущего"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На полуфиналах профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", прошедших накануне в Грозном и Ростове-на-Дону, определены 13 лучших команд учителей от СКФО и 12 команд от ЮФО, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
На полуфинале в Ростове-на-Дону собрались 52 команды педагогов и две команды студентов из шести регионов Южного федерального округа, из них победителями признаны 4 команды из Краснодарского края, три -из Волгоградской области, по две - из Ростовской и Астраханской областей, а также одна команда из Республики Крым. Более трети учителей - участников полуфинала в ЮФО работают в сельских школах. В состязаниях в Грозном также участвовали 52 команды, в финал вышли пять команд из Чеченской Республики, четыре - из Ставропольского края, три команды из Республики Северная Осетия – Алания и одна команда из Дагестана.
"Мы очень рады, что из 12 наших команд, которые принимали участие в полуфинале, пять команд стали финалистами. Мы этим гордимся и думаем, что наши ребята достойно в завершении этого конкурса примут участие и будут в числе победителей. Проведение таких конкурсов однозначно способствует развитию, совершенствованию системы образования в регионе, появлению новых подходов и технологий", - привели в пресс-службе слова министра образования и науки Чеченской Республики Идриса Байсултанова на церемонии награждения победителей в Грозном.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре при поддержке министерства просвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, на самореализацию педагогических кадров, поддержку команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.
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В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в апреле в Москве. Церемония награждения победителей состоится в рамках второго Форума "Россия – страна возможностей" на ВДНХ, который объединит около 7000 человек со всех уголков России. В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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ГрозныйРостов-на-ДонуОбразование - Общество
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