"Все новое, все классно!": кадры из больничной палаты в Коммунарке

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О режиме и питании в Коммунарке РИА Новости рассказала одна из пациенток больницы Катерина. В палате размещают по одному человеку, есть свой санузел с душем, плазменный телевизор. Подъем в 5:30 для измерения температуры. Передачи принимают до 22 часов.