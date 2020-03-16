2020-03-16T10:53+0300
2020-03-16T10:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568655344.html
"Все новое, все классно!": кадры из больничной палаты в Коммунарке
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Все новое, все классно!": кадры из больничной палаты в Коммунарке
О режиме и питании в Коммунарке РИА Новости рассказала одна из пациенток больницы Катерина. В палате размещают по одному человеку, есть свой санузел с душем, плазменный телевизор. Подъем в 5:30 для измерения температуры. Передачи принимают до 22 часов.
2020-03-16T10:53+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=66056552&type=mp4
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"Все новое, все классно!": кадры из больничной палаты в Коммунарке
О режиме и питании в Коммунарке РИА Новости рассказала одна из пациенток больницы Катерина. В палате размещают по одному человеку, есть свой санузел с душем, плазменный телевизор. Подъем в 5:30 для измерения температуры. Передачи принимают до 22 часов.
Дважды одних и тех же врачей и медсестёр пациентка за неделю пребывания там не видела. Помимо анализов, делают ЭКГ и КТ легких. В меню – запеканки, омлет, сосиски, борщ, гуляш, бефстроганов, курица, рыба, овощные рагу, макароны, свежие овощи, соки.