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В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом

10:51 16.03.2020 (обновлено: 11:54 16.03.2020)
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© AP Photo / Fareed KhanМедицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Новым коронавирусом на территории Пакистана заболели 94 человека, передает издание Dawn со ссылкой на национальный институт здравоохранения и данные региональных госпиталей.
Самое большое число заразившихся – 76 – на территории провинции Синд, 10 – в провинции Белуджистан, 5 - на территории провинции Гилгит-Балтистан, два в федеральной столичной территории и один в Пенджабе.
Как отметил сенатор Муртаза Вахаб, число заразившихся в провинции Синд резко выросло в понедельник после того, как власти сделали анализы людям, прибывшим в провинцию после посещения Ирана.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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