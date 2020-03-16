В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Новым Новым коронавирусом на территории Пакистана заболели 94 человека, передает издание Dawn со ссылкой на национальный институт здравоохранения и данные региональных госпиталей.

Самое большое число заразившихся – 76 – на территории провинции Синд, 10 – в провинции Белуджистан, 5 - на территории провинции Гилгит-Балтистан, два в федеральной столичной территории и один в Пенджабе.

Как отметил сенатор Муртаза Вахаб, число заразившихся в провинции Синд резко выросло в понедельник после того, как власти сделали анализы людям, прибывшим в провинцию после посещения Ирана.