Российским иудеям при недомогании рекомендуют не посещать синагогу

Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российским иудеям рекомендуют изучать Тору дистанционно, а при "малейшем сомнении" из-за самочувствия просят не посещать синагогу, говорится в письме, распространенном в воскресенье Федерацией еврейских общин России (ФЕОР).

"Если вы пришли в синагогу – держите дистанцию между друг другом, уроки Торы возможно проводить онлайн. При малейшем сомнении и в будни, и в шабат оставайтесь дома", - сказано в письме за подписью президента ФЕОР Александра Бороды.

Раввин Борода рекомендует воздержаться от поцелуев свитков Торы, сидуров и мезуз и не пить вино из одного бокала после произнесения кидуша.

Также предлагается выдержать двухнедельный карантин всем, кто вернулся "из стран с неблагополучной ситуацией распространения коронавируса или контактировал с людьми с подтвержденным диагнозом". При этом президент ФЕОР призывает не расстраиваться тех, кто оказался на карантине в дни Песаха, поскольку "провести праздник в кругу семьи достаточно, чтобы выполнить заповедь".