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Религия и мировоззрение
2020-03-16T10:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568654953.html
Российским иудеям при недомогании рекомендуют не посещать синагогу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

Российским иудеям при недомогании рекомендуют не посещать синагогу

10:49 16.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российским иудеям рекомендуют изучать Тору дистанционно, а при "малейшем сомнении" из-за самочувствия просят не посещать синагогу, говорится в письме, распространенном в воскресенье Федерацией еврейских общин России (ФЕОР).
"Если вы пришли в синагогу – держите дистанцию между друг другом, уроки Торы возможно проводить онлайн. При малейшем сомнении и в будни, и в шабат оставайтесь дома", - сказано в письме за подписью президента ФЕОР Александра Бороды.
Раввин Борода рекомендует воздержаться от поцелуев свитков Торы, сидуров и мезуз и не пить вино из одного бокала после произнесения кидуша.
Также предлагается выдержать двухнедельный карантин всем, кто вернулся "из стран с неблагополучной ситуацией распространения коронавируса или контактировал с людьми с подтвержденным диагнозом". При этом президент ФЕОР призывает не расстраиваться тех, кто оказался на карантине в дни Песаха, поскольку "провести праздник в кругу семьи достаточно, чтобы выполнить заповедь".
Также в связи с распространением коронавируса столичные еврейские учебные заведения закрывают на карантин, уточнили РИА Новости в пресс-службе ФЕОР. А в здании Московского еврейского общинного центра "регулярно проводят обеззараживание помещений и вентиляции.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаЗдоровьеОбщество
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