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Туризм
2020-03-16T10:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568654374.html
Турагенты попросили ввести налоговые каникулы из-за коронавируса
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РИА Новости

Турагенты попросили ввести налоговые каникулы из-за коронавируса

10:40 16.03.2020 (обновлено: 10:53 16.03.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница аэропорта в медицинской маске в аэропорту Сочи
Сотрудница аэропорта в медицинской маске в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Сотрудница аэропорта в медицинской маске в аэропорту Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турагентское сообщество в лице профессиональной группы Radio Travel обратилось с предложениями к правительству РФ и ЦБ РФ, где попросило признать нынешнюю ситуацию на фоне коронавируса форс-мажором, внести изменения в отраслевое законодательство, а также ввести налоговые каникулы на 12 месяцев, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Турагенты отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, повлекшей за собой закрытие большого количества направлений, и из-за ограничительных мер, принятых в самой РФ, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и "стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели".
"Под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес Российской Федерации. Массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов (иных туристических услуг) в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков", - приводит АТОР фрагмент обращения турагентов, которые отмечают, что сегодня в туристической отрасли России создано и действует несколько миллионов рабочих мест.
"Отсутствие антикризисных решений повлечет потерю рабочих мест, утрату туристской отрасли. Под угрозой окажется отдых десятков миллионов граждан Российской Федерации", - подчеркивается в документе.
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Так, для сохранения рабочих мест и туристической индустрии в целом работники туротрасли предлагают правительству РФ и Минэкономразвития признать последствия неисполнения договорных отношений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Разработать и внести в Государственную думу РФ законопроект, отменяющий положение о необходимости возврата заказчикам туристского продукта денежных средств в полном объеме в связи с угрозой их жизни и здоровью в стране временного пребывания.
Кроме того, предлагается разработать и внести в ГД РФ законопроект, устанавливающий налоговые каникулы на 12 месяцев по налогам и сборам для субъектов туристской индустрии, основным видом экономической деятельности которых является туристская деятельность, на момент признания обстоятельствами непреодолимой силы.
Центральному банку Российской Федерации турагенты предлагают разработать и принять методические рекомендации по установлению максимального размера вознаграждения кредитных организаций при расчетах по системе эквайринга в размере не более 0,5% для субъектов туристской индустрии и другие.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила РИА Новости, что ситуацию в российской туристической отрасли после приостановки авиасообщения со странами ЕС из-за коронавируса нужно объявить форс-мажорной, чтобы официально появилась возможность отсрочки выплат для туристического бизнеса по всем обязательствам.
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ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Общество
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