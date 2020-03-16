Турагенты попросили ввести налоговые каникулы из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турагентское сообщество в лице профессиональной группы Radio Travel обратилось с предложениями к правительству РФ и ЦБ РФ, где попросило признать нынешнюю ситуацию на фоне коронавируса форс-мажором, внести изменения в отраслевое законодательство, а также ввести налоговые каникулы на 12 месяцев, сообщает Турагентское сообщество в лице профессиональной группы Radio Travel обратилось с предложениями к правительству РФ и ЦБ РФ, где попросило признать нынешнюю ситуацию на фоне коронавируса форс-мажором, внести изменения в отраслевое законодательство, а также ввести налоговые каникулы на 12 месяцев, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турагенты отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом , повлекшей за собой закрытие большого количества направлений, и из-за ограничительных мер, принятых в самой РФ, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и "стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели".

"Под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес Российской Федерации. Массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов (иных туристических услуг) в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков", - приводит АТОР фрагмент обращения турагентов, которые отмечают, что сегодня в туристической отрасли России создано и действует несколько миллионов рабочих мест.

"Отсутствие антикризисных решений повлечет потерю рабочих мест, утрату туристской отрасли. Под угрозой окажется отдых десятков миллионов граждан Российской Федерации", - подчеркивается в документе.

Так, для сохранения рабочих мест и туристической индустрии в целом работники туротрасли предлагают правительству РФ и Минэкономразвития признать последствия неисполнения договорных отношений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Разработать и внести в Государственную думу РФ законопроект, отменяющий положение о необходимости возврата заказчикам туристского продукта денежных средств в полном объеме в связи с угрозой их жизни и здоровью в стране временного пребывания.

Кроме того, предлагается разработать и внести в ГД РФ законопроект, устанавливающий налоговые каникулы на 12 месяцев по налогам и сборам для субъектов туристской индустрии, основным видом экономической деятельности которых является туристская деятельность, на момент признания обстоятельствами непреодолимой силы.

Центральному банку Российской Федерации турагенты предлагают разработать и принять методические рекомендации по установлению максимального размера вознаграждения кредитных организаций при расчетах по системе эквайринга в размере не более 0,5% для субъектов туристской индустрии и другие.