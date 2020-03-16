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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-16T10:29+0300
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В Шанхае возобновляют работу музеи
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РИА Новости

В Шанхае возобновляют работу музеи

10:29 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Музеи и галереи Шанхая вновь открылись для публики на фоне спада эпидемии коронавирусной пневмонии.
В пятницу Шанхайский музей вновь открыл для посетителей семь своих выставочных залов, в том числе те, где представлены бронзовые и керамические изделия, а также произведения каллиграфии и живописи. В день возобновления работы в нем побывала 1000 человек, в то время как администрация музея установила лимит в 2000 посетителей в день. Для посещения необходимо забронировать билет в интернете, надеть маску и проверить температуру на входе.
В тот же день вновь открылись пять художественных галерей в Шанхае, в том числе Китайский дворец искусств и Шанхайский музей современного искусства.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Шанхай
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