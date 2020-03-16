В Шанхае возобновляют работу музеи

В пятницу Шанхайский музей вновь открыл для посетителей семь своих выставочных залов, в том числе те, где представлены бронзовые и керамические изделия, а также произведения каллиграфии и живописи. В день возобновления работы в нем побывала 1000 человек, в то время как администрация музея установила лимит в 2000 посетителей в день. Для посещения необходимо забронировать билет в интернете, надеть маску и проверить температуру на входе.