В Шанхае возобновляют работу музеи

МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Музеи и галереи Шанхая вновь открылись для публики на фоне спада эпидемии коронавирусной пневмонии.
В пятницу Шанхайский музей вновь открыл для посетителей семь своих выставочных залов, в том числе те, где представлены бронзовые и керамические изделия, а также произведения каллиграфии и живописи. В день возобновления работы в нем побывала 1000 человек, в то время как администрация музея установила лимит в 2000 посетителей в день. Для посещения необходимо забронировать билет в интернете, надеть маску и проверить температуру на входе.
В тот же день вновь открылись пять художественных галерей в Шанхае, в том числе Китайский дворец искусств и Шанхайский музей современного искусства.