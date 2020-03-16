В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Дело в погоде? Синоптик рассказал о влиянии климата на вирусы

Дело в погоде? Синоптик рассказал о влиянии климата на вирусы

Отмечается, что период действия предупреждения о порывистом ветре в Москве и Подмосковье действует с 21 часов понедельника до 21 часа среды, предупреждения о гололедице - с 21 часа понедельника до 9 часов утра вторника.