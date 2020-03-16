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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

10:18 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка идет по Никитскому бульвару в Москве
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что период действия предупреждения о порывистом ветре в Москве и Подмосковье действует с 21 часов понедельника до 21 часа среды, предупреждения о гололедице - с 21 часа понедельника до 9 часов утра вторника.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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