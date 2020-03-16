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Правительство сможет использовать бюджетные резервы на фоне COVID-19
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РИА Новости

Правительство сможет использовать бюджетные резервы на фоне COVID-19

10:17 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 16 марта 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 16 марта 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 16 марта 2020
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ в рамках бюджета текущего года может использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах, заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 миллиардов рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан", - сказал он.
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Мишустин добавил, что также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий.
"Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - уточнил он.
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