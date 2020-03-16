Правительство сможет использовать бюджетные резервы на фоне COVID-19

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ в рамках бюджета текущего года может использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах, заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 миллиардов рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан", - сказал он.
Мишустин добавил, что также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий.
"Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - уточнил он.