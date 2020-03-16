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В Рязани пойдет под суд обвиняемый в убийстве ветерана и его жены
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РИА Новости

В Рязани пойдет под суд обвиняемый в убийстве ветерана и его жены

10:14 16.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Житель Рязани, обвиняемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 26 сентября в собственной квартире в Рязани были обнаружены с признаками насильственной смерти тела хозяев - мужчины, ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения, и женщины 1930 года рождения. СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц. Затем, 9 октября, стало известно о задержании подозреваемого - жителя Рязани 1999 года рождения. Мужчина признал свою вину на завершающем этапе расследования.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 марта, 13:11
В Рязани обвиняемый в убийстве ветерана и его жены признал вину
"Следственными органами СК РФ по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Рязани, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 4 статьей 162 УК РФ (разбой), пунктами "а, в, д, з" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе расследования был детально осмотрен заросший овраг неподалеку от дома потерпевших, где следователи-криминалисты нашли орудие преступления и часть похищенных предметов. Также было опрошено более 40 свидетелей и назначено более 40 судебных экспертиз. Результаты экспертиз позволили установить личность мужчины, причастного к убийству.
Убийство ветерана войны и его жены вызвало широкий резонанс. Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн (ЕР) просил генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование, а также "обеспечить расследование дела под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры".
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Суд приговорил двух мужчин за убийство ветерана к 16 и 18 годам
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр ХинштейнЮрий ЧайкаРязаньРязанская областьПроисшествия
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