В Рязани пойдет под суд обвиняемый в убийстве ветерана и его жены

В Рязани обвиняемый в убийстве ветерана и его жены признал вину

В Рязани обвиняемый в убийстве ветерана и его жены признал вину

Добавляется, что в ходе расследования был детально осмотрен заросший овраг неподалеку от дома потерпевших, где следователи-криминалисты нашли орудие преступления и часть похищенных предметов. Также было опрошено более 40 свидетелей и назначено более 40 судебных экспертиз. Результаты экспертиз позволили установить личность мужчины, причастного к убийству.