В аэропортах Кубани из-за коронавируса усилили меры безопасности

СОЧИ, 16 мар – РИА Новости. Меры безопасности усилены в международных аэропортах Сочи и Меры безопасности усилены в международных аэропортах Краснодара Анапы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Краснодарского края

Отмечается, что на территории трех аэропортов Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса в терминалах внутренних и международных авиалиний в круглосуточном режиме продолжают работу сотрудники Роспотребнадзора на транспорте. Проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов, прибывающих из-за границы.

"В международных аэропортах Краснодар, Сочи и Анапа усилены меры безопасности и проводятся необходимые мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний… Предупреждающие и профилактические меры ведутся по технологии, согласованной с Роспотребнадзором Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания. Кроме того для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей, например, таких как поручни дверей и кресел, перила, стойки регистрации, дополнительно закуплено необходимое количество антисептической жидкости. Также сформированы отдельные бригады сотрудников для дезинфекции транспортных средств: проводится обработка пассажирских автобусов, трапов, амбулифтов – для этого разработана специальная технология и привлечен дополнительный персонал. В два раза увеличена частота уборки санузлов.