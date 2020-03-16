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В аэропортах Кубани из-за коронавируса усилили меры безопасности
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РИА Новости

В аэропортах Кубани из-за коронавируса усилили меры безопасности

09:31 16.03.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудник клининговой службы проводит уборку в Международном аэропорту Сочи
Сотрудник клининговой службы проводит уборку в Международном аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудник клининговой службы проводит уборку в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 16 мар – РИА Новости. Меры безопасности усилены в международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Краснодарского края.
Отмечается, что на территории трех аэропортов Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса в терминалах внутренних и международных авиалиний в круглосуточном режиме продолжают работу сотрудники Роспотребнадзора на транспорте. Проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов, прибывающих из-за границы.
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"В международных аэропортах Краснодар, Сочи и Анапа усилены меры безопасности и проводятся необходимые мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний… Предупреждающие и профилактические меры ведутся по технологии, согласованной с Роспотребнадзором Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания. Кроме того для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей, например, таких как поручни дверей и кресел, перила, стойки регистрации, дополнительно закуплено необходимое количество антисептической жидкости. Также сформированы отдельные бригады сотрудников для дезинфекции транспортных средств: проводится обработка пассажирских автобусов, трапов, амбулифтов – для этого разработана специальная технология и привлечен дополнительный персонал. В два раза увеличена частота уборки санузлов.
"Помимо этого, в арсенале медицинских служб аэропортов Кубани имеются специальные противоэпидемические укладки, в состав которых входят все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции, защитная одежда", - говорится в сообщении.
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