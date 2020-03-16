В ДНР сообщили о 32 минах, выпущенных по пригороду Донецка

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли пригород Донецка, выпущено 32 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 7.05 до 8.10 (совпадает с мск) нами было зафиксировано четыре нарушения со стороны вооруженных формирований Украины. Три из них в районе населенного пункта Жабичево в пригороде Донецка. На данном направлении было выпущено 32 мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.