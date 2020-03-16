В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до шести человек

ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек, в том числе у ребенка, в Узбекистане , общее число инфицированных в стране выросло до шести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В воскресенье в минздраве сообщили, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус. Позднее минздрав сообщил еще о двух случаях - у сына и дочери зараженной, а также у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Стамбула.

"Вирус COVID-19 обнаружен у супруга и внука первой пациентки, прибывшей из Парижа", - сказал представитель минздрава.

Ранее представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия минздрава Узбекистана сообщал РИА Новости, что под наблюдением в карантине находится 150 человек, контактировавших с первой заболевшей.