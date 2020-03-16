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В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до шести человек
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РИА Новости

В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до шести человек

09:25 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек, в том числе у ребенка, в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до шести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В воскресенье в минздраве сообщили, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус. Позднее минздрав сообщил еще о двух случаях - у сына и дочери зараженной, а также у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Стамбула.
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Вчера, 13:28
Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта
"Вирус COVID-19 обнаружен у супруга и внука первой пациентки, прибывшей из Парижа", - сказал представитель минздрава.
Ранее представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия минздрава Узбекистана сообщал РИА Новости, что под наблюдением в карантине находится 150 человек, контактировавших с первой заболевшей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаУзбекистанВ мире
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