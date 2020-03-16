Минпромторг разработал рекомендации по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Минпромторг дал магазинам и заведениям общепита предписания по организации работы в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщает "Российская газета".
В ведомстве рекомендовали владельцам кафе, баров и ресторанов организовать рассадку так, чтобы расстояние между посетителями составило минимум один метр. Людей в залы обслуживания предлагается допускать только после мытья рук с мылом и обработки антисептиками.
Согласно предписаниям, посетителей с кашлем или насморком могут не пустить в зал обслуживания. Людям старше 60 лет ведомство посоветовало вовсе воздержаться от походов по кафе и ресторанам.
Работодатель или администрация заведения также может не допустить к работе персонал с "малейшими признаками респираторных заболеваний", например, повышенной температурой тела, и работников, прибывших в течение последних двух недель из стран с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом.
Представители отрасли сочли меры адекватными для продолжения работы.
"Рекомендации Минпромторга позволяют нам работать и дальше, в отличие от стран, где были приняты панические решения по закрытию ресторанов, что фактически положило на лопатки всю отрасль", — отметил президент Профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий.
Торговым организациям ведомство предписало принять санитарные меры, соответствующие рекомендациям Роспотребнадзора. По ним сотрудникам супермаркетов следует обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки продуктовых тележек и корзин, дверные ручки и другие предметы, с которыми наиболее часто контактируют покупатели.
Ритейлу также порекомендовали минимизировать очереди у касс, постоянно оповещать посетителей о необходимости сохранять метровую дистанцию друг от друга, а также обеспечить постоянное наличие на полках наиболее востребованных товаров.
По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, входящие в организацию торговые сети сформировали большие объемы запасов продукции и готовы к повышенному спросу на ряд товаров.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщали, что продовольственные магазины из-за ситуации с коронавирусом закрываться не будут.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения ранее объявила о начале пандемии коронавируса, распространившегося из Китая.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
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