Минпромторг разработал рекомендации по борьбе с коронавирусом

В ведомстве рекомендовали владельцам кафе, баров и ресторанов организовать рассадку так, чтобы расстояние между посетителями составило минимум один метр. Людей в залы обслуживания предлагается допускать только после мытья рук с мылом и обработки антисептиками.

Согласно предписаниям, посетителей с кашлем или насморком могут не пустить в зал обслуживания. Людям старше 60 лет ведомство посоветовало вовсе воздержаться от походов по кафе и ресторанам.

Работодатель или администрация заведения также может не допустить к работе персонал с "малейшими признаками респираторных заболеваний", например, повышенной температурой тела, и работников, прибывших в течение последних двух недель из стран с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом

Представители отрасли сочли меры адекватными для продолжения работы.

"Рекомендации Минпромторга позволяют нам работать и дальше, в отличие от стран, где были приняты панические решения по закрытию ресторанов, что фактически положило на лопатки всю отрасль", — отметил президент Профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий.

Торговым организациям ведомство предписало принять санитарные меры, соответствующие рекомендациям Роспотребнадзора . По ним сотрудникам супермаркетов следует обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки продуктовых тележек и корзин, дверные ручки и другие предметы, с которыми наиболее часто контактируют покупатели.

Ритейлу также порекомендовали минимизировать очереди у касс, постоянно оповещать посетителей о необходимости сохранять метровую дистанцию друг от друга, а также обеспечить постоянное наличие на полках наиболее востребованных товаров.

По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, входящие в организацию торговые сети сформировали большие объемы запасов продукции и готовы к повышенному спросу на ряд товаров.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщали, что продовольственные магазины из-за ситуации с коронавирусом закрываться не будут.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила о начале пандемии коронавируса, распространившегося из Китая