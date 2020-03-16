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В ДФО пообещали вознаграждение за сведения о сбившем тигра водителе
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РИА Новости

В ДФО пообещали вознаграждение за сведения о сбившем тигра водителе

08:19 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Центр "Амурский тигр" ищет очевидцев и предлагает вознаграждение за информацию о водителе, который сбил амурского тигра в Хабаровском крае, сообщает учреждение.
В выходные центр "Амурский тигр " сообщил, что в Хабаровском крае под мостом нашли крупную тигрицу, которая не могла сама передвигаться. Ее доставили на обследование в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье, там хищница скончалась. Выяснилось, что у неё множественные травмы и переломы. Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что, вероятно, зверя сбила машина, водитель скрылся, при этом случайное столкновение маловероятно, так как тигрица взрослая.
"Центр "Амурский тигр" просит граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией, которая поможет достоверно установить причастных к гибели тигрицы лиц, обратиться по телефонам: 8 (423) 222-14-48 (Владивосток), 8 (495) 640-89-96 (Москва) или по адресу электронной почты: feb@amur-tiger.ru. Анонимность и вознаграждение гарантируем", - говорится в сообщении.
По данным Арамилева, чьи слова приводит центр, этот случай похож на происшествие в Хасанском районе Приморского края, когда тигр был преднамеренно сбит большегрузной машиной и оставлен на обочине дороги, что подтвердилось в рамках расследования уголовного дела.
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"Как было в данном случае, разберутся правоохранительный органы, но хочется отметить, что как бы не произошло это ДТП, поступок водителя очень безответственный. Потому что оставление раненого хищника – это всегда большая опасность для других граждан... Хочется призвать гражданина, совершившего наезд на тигрицу, самостоятельно обратиться в правоохранительные органы с повинной для выяснения всех обстоятельств", - отметил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.
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Сергей АрамилевХабаровский крайПроисшествия
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