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В ЛНР не зафиксировали обстрелов силовиками за сутки
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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов силовиками за сутки

08:07 16.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 марта украинские силовики один раза нарушили режим тишины.
"За 15 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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