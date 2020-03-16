Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 14 человек

ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 860, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

За последние сутки в Китае было выявлено 16 новых случаев заболевания, умерли 14 человек, из больниц выписали 838 пациентов.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 860 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 9898 человек (3032 человека находятся в тяжелом состоянии), 67 749 человек выписаны из больниц, 3213 скончались", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в стране выявили 12 ввозных случаев заражения: четыре - в Пекине, один - в провинции Юньнань, два - в Шанхае, один - в провинции Ганьсу и четыре - в провинции Гуандун. Общее число ввозных из-за границы случаев заражения достигло 123.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили четыре случая заражения (все в городе Ухань), выписаны 816 человек (752 в Ухане), зарегистрировано 14 летальных случаев (13 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 798 случаев заражения (50 003 в Ухане), при этом уже 55 094 пациента выздоровели, 3 099 человек скончались (2 469 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 9 605 человек, из них 2 975 находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлено 148 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 84 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (все они уже выписаны), на Тайване заразились 59 человек (из них один скончался и 20 вылечились).