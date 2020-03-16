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2020-03-16T03:55+0300
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Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 14 человек
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РИА Новости

Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 14 человек

03:47 16.03.2020 (обновлено: 03:55 16.03.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПассажиры метро в Гонконге, Китай
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 860, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
За последние сутки в Китае было выявлено 16 новых случаев заболевания, умерли 14 человек, из больниц выписали 838 пациентов.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 860 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 9898 человек (3032 человека находятся в тяжелом состоянии), 67 749 человек выписаны из больниц, 3213 скончались", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в стране выявили 12 ввозных случаев заражения: четыре - в Пекине, один - в провинции Юньнань, два - в Шанхае, один - в провинции Ганьсу и четыре - в провинции Гуандун. Общее число ввозных из-за границы случаев заражения достигло 123.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили четыре случая заражения (все в городе Ухань), выписаны 816 человек (752 в Ухане), зарегистрировано 14 летальных случаев (13 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 798 случаев заражения (50 003 в Ухане), при этом уже 55 094 пациента выздоровели, 3 099 человек скончались (2 469 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 9 605 человек, из них 2 975 находятся в тяжелом состоянии.
Отдельно в Гонконге выявлено 148 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 84 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (все они уже выписаны), на Тайване заразились 59 человек (из них один скончался и 20 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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