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Ученый опроверг предположения, что теплая погода губит коронавирус
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РИА Новости

Ученый опроверг предположения, что теплая погода губит коронавирус

03:14 16.03.2020 (обновлено: 05:01 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для обнаружения коронавируса
Тест-система для обнаружения коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для обнаружения коронавируса
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предположения, что повышение дневных температур может остановить распространение коронавируса, несостоятельны, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"Есть какие-то предположения, что при более высокой температуре он (коронавирус - ред.) будет уходить, но, по-моему, это полная фантазия. Вирус пришел из Уханя, где довольно комфортная температура (средние дневные температуры декабря-января – плюс 10 градусов - ред.) была в то время, поэтому вряд ли вирус может напугать повышение температуры окружающей среды", - сказал Ревич.
Эксперт подчеркнул, что не стоит уповать на потепление как на способ спасения от инфекции.
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"Насколько я понимаю, пока идут дискуссии, кто хозяин, а кто переносчик вируса, и окончательно даже это пока не выяснено", - отметил Ревич.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщал о 63 зарегистрированных случаях COVID-19 в РФ, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. Позже стало известно о выявленном случае заражения в Подмосковье у гражданина Венесуэлы, прибывшего из Италии.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаОбщество
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