Ученый опроверг предположения, что теплая погода губит коронавирус

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предположения, что повышение дневных температур может остановить распространение Предположения, что повышение дневных температур может остановить распространение коронавируса , несостоятельны, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

"Есть какие-то предположения, что при более высокой температуре он (коронавирус - ред.) будет уходить, но, по-моему, это полная фантазия. Вирус пришел из Уханя, где довольно комфортная температура (средние дневные температуры декабря-января – плюс 10 градусов - ред.) была в то время, поэтому вряд ли вирус может напугать повышение температуры окружающей среды", - сказал Ревич.

Эксперт подчеркнул, что не стоит уповать на потепление как на способ спасения от инфекции.

"Насколько я понимаю, пока идут дискуссии, кто хозяин, а кто переносчик вируса, и окончательно даже это пока не выяснено", - отметил Ревич.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.