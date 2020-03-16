В Гватемале зафиксировали первую смерть от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар – РИА Новости. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Гватемале, сообщает издание Prensa Libre со ссылкой на министра здравоохранения страны Уго Монроя.
Речь идет о мужчине 85 лет, который вернулся 6 марта из Мадрида вместе с сыном и внуками. По прибытии в страну у него не было симптомов заболевания, но он был помещен на карантин дома.
В самолете, в котором прибыл погибший, было 96 пассажиров, идентифицированы 84 из них.
В настоящее время на карантине в Гватемале находится 300 человек.
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