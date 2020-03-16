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Ирак на неделю приостанавливает полеты из Багдада
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РИА Новости

Ирак на неделю приостанавливает полеты из Багдада

01:51 16.03.2020 (обновлено: 09:41 16.03.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Иракское правительство в воскресенье распорядилось приостановить все полеты в и из международного аэропорта Багдада на неделю - с 17 по 24 марта, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщил правительственный офис в Twitter.
Ранее правительство Ирака ввело комендантский час в Багдаде на тот же период. Запрет на передвижение также ввели власти отдельных городов Ирака, в частности Эд-Дивании в центре страны.
В воскресенье власти Ирака объявили о 124 зараженных коронавирусом, девять человек скончались.
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