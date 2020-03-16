Ирак на неделю приостанавливает полеты из Багдада

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Иракское правительство в воскресенье распорядилось приостановить все полеты в и из международного аэропорта Багдада на неделю - с 17 по 24 марта, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщил правительственный офис в Twitter.
Ранее правительство Ирака ввело комендантский час в Багдаде на тот же период. Запрет на передвижение также ввели власти отдельных городов Ирака, в частности Эд-Дивании в центре страны.
В воскресенье власти Ирака объявили о 124 зараженных коронавирусом, девять человек скончались.
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