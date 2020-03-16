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На Багамских Островах появился первый зараженный коронавирусом
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РИА Новости

На Багамских Островах появился первый зараженный коронавирусом

01:02 16.03.2020
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© Flickr / Daniel PirainoВид на Багамские Острова
Вид на Багамские Острова
© Flickr / Daniel Piraino
Вид на Багамские Острова. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован на Багамских Островах, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Джеффри Ллойд.
"Сегодня Багамские острова подтвердили первый случай заражения COVID-19 на (острове – ред.) Нью-Провиденс. Пациентом является 61-летняя женщина", - сказал Ллойд, добавив, что в последнее время женщина никуда не выезжала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаБагамские ОстроваВ мире
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