На Багамских Островах появился первый зараженный коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован на Багамских Островах, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Джеффри Ллойд.
"Сегодня Багамские острова подтвердили первый случай заражения COVID-19 на (острове – ред.) Нью-Провиденс. Пациентом является 61-летняя женщина", - сказал Ллойд, добавив, что в последнее время женщина никуда не выезжала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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