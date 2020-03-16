Число заболевших коронавирусом в Словении достигло 219 человек

"В Словении подтверждено 219 случаев заболевания коронавирусом. Всего тестированы анализы 6156 человек", - сообщил кабмин в Twitter.

Коронавирус был накануне подтвержден у 181 гражданина Словении. Правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.