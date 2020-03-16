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2020-03-16T10:40+0300
https://ria.ru/20200316/1568600002.html
На страже неба над аэропортом: ястребы против птиц-нарушителей
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РИА Новости

На страже неба над аэропортом: ястребы против птиц-нарушителей

08:00 16.03.2020 (обновлено: 10:40 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк"Сокол-шоу" в парке "Сокольники"
Сокол-шоу в парке Сокольники
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ястребы, патрулирующие небо над подмосковным аэропортом Внуково, останавливают до 400 птиц-нарушителей в год, сообщает региональное Министерство экологии и природопользования.

“Сегодня во Внуково несут службу четыре пернатых охранника, которые ловят до 400 птиц-нарушителей ежегодно, предотвращая возможные аварии. После прошлогодней аварийной посадки самолета в кукурузном поле в Раменском округе орнитологические службы аэропортов усилили меры безопасности”, — говорится в сообщении.

Ястребы-тетеревятники используются на территории для разгона потенциально опасных для самолетов птиц. Чаще всего воздушным судам угрожает попадание в двигатели чаек, серых куропаток, перепелов, коростелей, вальдшнепов, бекасов, голубей и ворон. Пернатые хищники также успешно отгоняют от взлетно-посадочных полос бродячих собак и диких лис, которые могут помешать взлету и посадке воздушных судов. Сотрудники орнитологической службы несколько раз в день проводят патрулирование территории вместе со своими напарниками. Кроме того, орнитологи регулярно тренируют и обучают птиц, чтобы те сохраняли охотничьи навыки.
Ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу Московской области, его популяция в регионе достаточно велика и ей ничего не угрожает. Однако для изъятия птиц из дикой природы требуется специальное разрешение Минэкологии. Поэтому сотрудники орнитологической службы ведут работу по разведению уже использующихся в аэропортах особей.
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Хорошие новостиХорошие новостиНовости - ЭкологияВнуковоМосковская область (Подмосковье)
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