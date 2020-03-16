На страже неба над аэропортом: ястребы против птиц-нарушителей

“Сегодня во Внуково несут службу четыре пернатых охранника, которые ловят до 400 птиц-нарушителей ежегодно, предотвращая возможные аварии. После прошлогодней аварийной посадки самолета в кукурузном поле в Раменском округе орнитологические службы аэропортов усилили меры безопасности”, — говорится в сообщении.

Ястребы-тетеревятники используются на территории для разгона потенциально опасных для самолетов птиц. Чаще всего воздушным судам угрожает попадание в двигатели чаек, серых куропаток, перепелов, коростелей, вальдшнепов, бекасов, голубей и ворон. Пернатые хищники также успешно отгоняют от взлетно-посадочных полос бродячих собак и диких лис, которые могут помешать взлету и посадке воздушных судов. Сотрудники орнитологической службы несколько раз в день проводят патрулирование территории вместе со своими напарниками. Кроме того, орнитологи регулярно тренируют и обучают птиц, чтобы те сохраняли охотничьи навыки.