Вспоминаем лучшие роли Сергея Юрского в его день рождения

"Да ты б еще влюбилась в Иисуса Христа!" — так отреагировал режиссер Лев Додин, когда его жена, студентка третьего курса ЛГИТМиКа Наталья Тенякова призналась, что увлеклась другим. На ее нового избранника, Сергея Юрского, тогда действительно молилась половина женского населения СССР. После выхода на экраны фильмов "Человек ниоткуда" и "Черная чайка" он стал кумиром миллионов. Но все же Юрский ответил взаимностью начинающей актрисе, хотя и был женат на звезде советского экрана Зинаиде Шарко. Они прожили в счастливом браке больше 45 лет. Часто вместе появлялись на сцене и на экране: например, как дядя Митя и баба Шура в фильме "Любовь и голуби".