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Культура
2020-03-16T08:00+0300
https://ria.ru/20200316/1568579264.html
Вспоминаем лучшие роли Сергея Юрского в его день рождения
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РИА Новости

Вспоминаем лучшие роли Сергея Юрского в его день рождения

08:00 16.03.2020
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Авантюрист Остап Бендер, мечущийся Чацкий и деревенский дядя Митя из фильма "Любовь и голуби" — на экране и театральной сцене Сергей Юрский был многогранен. Сложно поверить, что он мог бы стать юристом, если бы послушал отца. Наиболее важные роли и события жизни актера — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / А. Загер

Отец Сергея Юрского был артистом, возглавлял московский Цирк на Цветном бульваре и "Ленконцерт". Он возражал против того, чтобы сын пошел по его стопам, поэтому уговорил его поступить на юридический. Сергей уступил, но все же записался в театральную студию, где проводил все свободное время. А когда ему доверили в любительской постановке роль Хлестакова, пригласил на спектакль отца. Тот хохотал на весь зал, а потом расцеловал сына и все-таки благословил его на актерскую карьеру.

Кадр из фильма Крепостная актриса
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Отец Сергея Юрского был артистом, возглавлял московский Цирк на Цветном бульваре и "Ленконцерт". Он возражал против того, чтобы сын пошел по его стопам, поэтому уговорил его поступить на юридический. Сергей уступил, но все же записался в театральную студию, где проводил все свободное время. А когда ему доверили в любительской постановке роль Хлестакова, пригласил на спектакль отца. Тот хохотал на весь зал, а потом расцеловал сына и все-таки благословил его на актерскую карьеру.

© РИА Новости / А. Загер
© РИА Новости / А. Князев

Еще студентом Ленинградского театрального института им. Островского Юрского приняли в БДТ, которым руководил Георгий Товстоногов. Там он прослужил больше 20 лет. Роль Чацкого стала в его карьере одной из самых известных. Юрский как никто соответствовал духу времени и гениально сыграл идеалиста, который после трех лет жизни за границей с ужасом смотрит на фамусовскую Москву. Финальный обморок грибоедовского героя вошел в историю советского театра.

Артист Сергей Юрьевич Юрский в роли Чацкого в спектакле по пьесе А. С. Грибоедова Горе от ума
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Еще студентом Ленинградского театрального института им. Островского Юрского приняли в БДТ, которым руководил Георгий Товстоногов. Там он прослужил больше 20 лет. Роль Чацкого стала в его карьере одной из самых известных. Юрский как никто соответствовал духу времени и гениально сыграл идеалиста, который после трех лет жизни за границей с ужасом смотрит на фамусовскую Москву. Финальный обморок грибоедовского героя вошел в историю советского театра.

© РИА Новости / А. Князев
© РИА Новости / В. Баженов / Перейти в фотобанк

"Да ты б еще влюбилась в Иисуса Христа!" — так отреагировал режиссер Лев Додин, когда его жена, студентка третьего курса ЛГИТМиКа Наталья Тенякова призналась, что увлеклась другим. На ее нового избранника, Сергея Юрского, тогда действительно молилась половина женского населения СССР. После выхода на экраны фильмов "Человек ниоткуда" и "Черная чайка" он стал кумиром миллионов. Но все же Юрский ответил взаимностью начинающей актрисе, хотя и был женат на звезде советского экрана Зинаиде Шарко. Они прожили в счастливом браке больше 45 лет. Часто вместе появлялись на сцене и на экране: например, как дядя Митя и баба Шура в фильме "Любовь и голуби".

Евгений Стеблов Сергей Юрский и Наталья Тенякова
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"Да ты б еще влюбилась в Иисуса Христа!" — так отреагировал режиссер Лев Додин, когда его жена, студентка третьего курса ЛГИТМиКа Наталья Тенякова призналась, что увлеклась другим. На ее нового избранника, Сергея Юрского, тогда действительно молилась половина женского населения СССР. После выхода на экраны фильмов "Человек ниоткуда" и "Черная чайка" он стал кумиром миллионов. Но все же Юрский ответил взаимностью начинающей актрисе, хотя и был женат на звезде советского экрана Зинаиде Шарко. Они прожили в счастливом браке больше 45 лет. Часто вместе появлялись на сцене и на экране: например, как дядя Митя и баба Шура в фильме "Любовь и голуби".

© РИА Новости / В. Баженов
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

На счету Юрского более 70 фильмов, но любовь детей и подростков всего Советского Союза принесла роль в "Республике ШКИД". Его Викниксор — директор школы индивидуально-социального воспитания, которому приходится находить общий язык с беспризорниками. Ленту только за первый год проката посмотрели более 32 миллионов человек.

Сергей Юрский, Александр Кавалеров в фильме Республика Шкид
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На счету Юрского более 70 фильмов, но любовь детей и подростков всего Советского Союза принесла роль в "Республике ШКИД". Его Викниксор — директор школы индивидуально-социального воспитания, которому приходится находить общий язык с беспризорниками. Ленту только за первый год проката посмотрели более 32 миллионов человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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Сыграть Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" мог Владимир Высоцкий или Арчил Гомиашвили (последнего, кстати, выбрал Леонид Гайдай для своих "12 стульев"). Но на роль "гениального комбинатора" в итоге утвердили Юрского. Ему, как и герою романа, тогда было 33 года. За фильм он получил огромную по тем временам сумму — четыре тысячи рублей. Но картина далась актеру нелегко: после съемок он оказался в больнице с тяжелым воспалением легких — сказались многочисленные дубли зимой на пустынном аэродроме в Тушино, где он всю ночь пытался перейти румынскую границу.

На съемках фильма Золотой теленок
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Сыграть Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" мог Владимир Высоцкий или Арчил Гомиашвили (последнего, кстати, выбрал Леонид Гайдай для своих "12 стульев"). Но на роль "гениального комбинатора" в итоге утвердили Юрского. Ему, как и герою романа, тогда было 33 года. За фильм он получил огромную по тем временам сумму — четыре тысячи рублей. Но картина далась актеру нелегко: после съемок он оказался в больнице с тяжелым воспалением легких — сказались многочисленные дубли зимой на пустынном аэродроме в Тушино, где он всю ночь пытался перейти румынскую границу.

© РИА Новости
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Дочь Юрского вспоминает, что отец называл ее только Дарьей — не позволял себе никакого сюсюканья. Зато с пеленок "мучил" французским языком, которым сам отлично владел, и очень переживал за ее тройки по математике. Когда она пошла сдавать экзамены в Школу-студию МХАТ, родители попросили Олега Табакова не принимать абитуриентку, если худрук не разглядит в ней таланта. Все экзамены Дарья успешно сдала сама, а уже в 23 года впервые вышла на сцену с отцом — в спектакле "После репетиции" по пьесе Ингмара Бергмана.

Актер Московского академического театра им. Моссовета Сергей Юрский с дочкой Дашей
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Дочь Юрского вспоминает, что отец называл ее только Дарьей — не позволял себе никакого сюсюканья. Зато с пеленок "мучил" французским языком, которым сам отлично владел, и очень переживал за ее тройки по математике. Когда она пошла сдавать экзамены в Школу-студию МХАТ, родители попросили Олега Табакова не принимать абитуриентку, если худрук не разглядит в ней таланта. Все экзамены Дарья успешно сдала сама, а уже в 23 года впервые вышла на сцену с отцом — в спектакле "После репетиции" по пьесе Ингмара Бергмана.

© РИА Новости / Христофоров
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© РИА Новости / Христофоров / Перейти в фотобанк

Из родного и любимого Ленинграда в Москву в конце 70-х Юрскому пришлось уехать из-за конфликта с местными партийными чиновниками и, в частности, первым секретарем обкома Григорием Романовым. Актер не скрывал близости с диссидентами, а властям это не нравилось. В столице Юрский поступил в Театр имени Моссовета, но позже успел поработать еще в "Школе современной пьесы" и МХТ имени Чехова. Прожив сорок лет в столице, утверждал, что так и остался петербуржцем.

Народный артист СССР Георгий Жженов и заслуженный артист РСФСР Сергей Юрский. Московский академический театр им. Моссовета
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Из родного и любимого Ленинграда в Москву в конце 70-х Юрскому пришлось уехать из-за конфликта с местными партийными чиновниками и, в частности, первым секретарем обкома Григорием Романовым. Актер не скрывал близости с диссидентами, а властям это не нравилось. В столице Юрский поступил в Театр имени Моссовета, но позже успел поработать еще в "Школе современной пьесы" и МХТ имени Чехова. Прожив сорок лет в столице, утверждал, что так и остался петербуржцем.

© РИА Новости / Христофоров
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© Гостелерадио (1979)

В сериале "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина Юрский сыграл порядочного человека Груздева, который чуть не стал жертвой правосудия. При этом изначально режиссер видел в нем афериста Ручечника (роль в итоге досталась Евгению Евстигнееву). Юрский тогда переживал разрыв со своим учителем Товстоноговым, в котором считал себя невинно пострадавшим, и поэтому образ тихого интеллигента ему был ближе.

Сергей Юрский в фильме Место встречи изменить нельзя
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В сериале "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина Юрский сыграл порядочного человека Груздева, который чуть не стал жертвой правосудия. При этом изначально режиссер видел в нем афериста Ручечника (роль в итоге досталась Евгению Евстигнееву). Юрский тогда переживал разрыв со своим учителем Товстоноговым, в котором считал себя невинно пострадавшим, и поэтому образ тихого интеллигента ему был ближе.

© Гостелерадио (1979)
© РИА Новости / Христофоров / Перейти в фотобанк

"Он удивительный, такого терпения я ни у кого не встречала", — писала Раневская о Сергее Юрском в книге воспоминаний "Смех сквозь слезы". "Настырный, он сумел не сломать меня (все равно не получилось бы!), но повернуть в свою сторону". В его спектакле по пьесе Островского "Правда — хорошо, а счастье лучше" актриса сыграла свою последнюю роль.

Фаина Раневская и Сергей Юрский
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"Он удивительный, такого терпения я ни у кого не встречала", — писала Раневская о Сергее Юрском в книге воспоминаний "Смех сквозь слезы". "Настырный, он сумел не сломать меня (все равно не получилось бы!), но повернуть в свою сторону". В его спектакле по пьесе Островского "Правда — хорошо, а счастье лучше" актриса сыграла свою последнюю роль.

© РИА Новости / Христофоров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Когда мне было 16 и отец меня с кем-то знакомил — он всегда говорил: вот, наследник всех моих долгов. Так себя и чувствую", — признавался Юрский. Он всю жизнь стремился никому не быть обязанным. Прощаться с актером, который умер чуть больше года назад, пришла вся театральная Москва.

Церемония прощания с актером Сергеем Юрским в театре имени Моссовета
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"Когда мне было 16 и отец меня с кем-то знакомил — он всегда говорил: вот, наследник всех моих долгов. Так себя и чувствую", — признавался Юрский. Он всю жизнь стремился никому не быть обязанным. Прощаться с актером, который умер чуть больше года назад, пришла вся театральная Москва.

© РИА Новости / Илья Питалев
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144001002
КультураТеатр имени МоссоветаБольшой драматический театр ТовстоноговаТеатрКино и сериалыОстап БендерСергей Юрский
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