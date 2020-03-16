В Индии змеи слились в танце на поле для гольфа

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Житель Бангалора снял на видео, как две змеи танцевали на поле для гольфа, сообщает NDTV.
A cosy corner in a golf course becomes a dance floor. Gracious, synchronised swirling and twirling! Beauty is nature. @SudhaRamenIFS @ParveenKaswan @rameshpandeyifs @susantananda3 pic.twitter.com/0aVyyz27XK— Vasudha Varma (@VarmaVasudha) March 11, 2020
Васуда Варма играл в гольф, когда заметил танцующих змей. Они нашли укромный уголок, где извивались и обнимались. Он снял видео и выложил его в социальную сеть, написав, что пресмыкающиеся превратили уголок поля для гольфа в настоящий танцпол.
Ролик набрал около десяти тысяч просмотров. В комментариях пользователи идентифицировали рептилий, как крысиных змей. Они не ядовиты и убивают своих жертв с помощью удушения.
Кто-то предположил, что они исполняли брачный танец. Однако он мог быть и боевым, исполняемым двумя самцами.
12 марта, 08:00ТуризмВыходные в Смоленске. Что посмотреть и купить