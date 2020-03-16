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В Индии змеи слились в танце на поле для гольфа
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РИА Новости

В Индии змеи слились в танце на поле для гольфа

00:59 16.03.2020 (обновлено: 01:02 16.03.2020)
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© Фото : аккаунт Vasudha Varma в социальной сети twitter Змеи на поляне
Змеи на поляне
© Фото : аккаунт Vasudha Varma в социальной сети twitter
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Житель Бангалора снял на видео, как две змеи танцевали на поле для гольфа, сообщает NDTV.
Васуда Варма играл в гольф, когда заметил танцующих змей. Они нашли укромный уголок, где извивались и обнимались. Он снял видео и выложил его в социальную сеть, написав, что пресмыкающиеся превратили уголок поля для гольфа в настоящий танцпол.
Ролик набрал около десяти тысяч просмотров. В комментариях пользователи идентифицировали рептилий, как крысиных змей. Они не ядовиты и убивают своих жертв с помощью удушения.
Кто-то предположил, что они исполняли брачный танец. Однако он мог быть и боевым, исполняемым двумя самцами.
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