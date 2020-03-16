В Индии змеи слились в танце на поле для гольфа

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Житель Бангалора снял на видео, как две змеи танцевали на поле для гольфа, Житель Бангалора снял на видео, как две змеи танцевали на поле для гольфа, сообщает NDTV.

A cosy corner in a golf course becomes a dance floor. Gracious, synchronised swirling and twirling! Beauty is nature. @SudhaRamenIFS @ParveenKaswan @rameshpandeyifs @susantananda3 pic.twitter.com/0aVyyz27XK — Vasudha Varma (@VarmaVasudha) March 11, 2020

Васуда Варма играл в гольф, когда заметил танцующих змей. Они нашли укромный уголок, где извивались и обнимались. Он снял видео и выложил его в социальную сеть, написав, что пресмыкающиеся превратили уголок поля для гольфа в настоящий танцпол.

Ролик набрал около десяти тысяч просмотров. В комментариях пользователи идентифицировали рептилий, как крысиных змей. Они не ядовиты и убивают своих жертв с помощью удушения.