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СК проводит проверку по факту гибели ребенка на водоеме в Подмосковье
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РИА Новости

СК проводит проверку по факту гибели ребенка на водоеме в Подмосковье

16:10 15.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти четырехлетней девочки, которая провалилась под лед на водоеме в Подмосковье, сообщает ГСУСК по Московской области.
"Пятнадцатого марта в деревне Троицкое Клинского городского округа в частном домовладении без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 4-летней девочки. По данному факту следственным отделом по городу Клину ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, дети без присмотра взрослых находились на территории частного домовладения, где вышли на лёд искусственного водоема. Лёд треснул, и они оказались в воде. Бабушка смогла вытащить детей из воды, двухлетнего мальчика госпитализировали, а четырехлетняя девочка скончалась.
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