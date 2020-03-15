СК проводит проверку по факту гибели ребенка на водоеме в Подмосковье

"Пятнадцатого марта в деревне Троицкое Клинского городского округа в частном домовладении без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 4-летней девочки. По данному факту следственным отделом по городу Клину ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети без присмотра взрослых находились на территории частного домовладения, где вышли на лёд искусственного водоема. Лёд треснул, и они оказались в воде. Бабушка смогла вытащить детей из воды, двухлетнего мальчика госпитализировали, а четырехлетняя девочка скончалась.