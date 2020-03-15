Жителя Пензы госпитализировали с подозрением на коронавирус

САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на коронавирус, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
"В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. Результаты тестов будут известны в ближайшие дни. В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия", - сказала она.
Пресс-служба областного минздрава 3 марта сообщала, что трёх жителей Пензенской области, вернувшихся из деловой поездки в Иран, помещали в стационар под наблюдение медицинских специалистов для профилактики коронавируса, взятые у них анализы оказались отрицательными.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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