Жителя Пензы госпитализировали с подозрением на коронавирус

"В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. Результаты тестов будут известны в ближайшие дни. В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия", - сказала она.