В Бельгии число случаев заражений коронавирусом приблизилось к 900

БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 197 человек, общее число заболевших приближается к 900, сообщили в воскресенье в минздраве страны.
Накануне число заболевших составляло 689 человек, пятеро скончались.
"За минувшие сутки подтвердились 197 новых случаев заражения. С момента начала распространения заболевания в Бельгии общее число заболевших составляет 886 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения зафиксированы уже практически во всех странах-членах ЕС. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с COVID-19 на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследование и разработка вакцины, а также минимизация экономических последствий.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса