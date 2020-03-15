В Бельгии число случаев заражений коронавирусом приблизилось к 900

В Бельгии и Португалии закрывают школы, рестораны и ночные клубы

В Бельгии и Португалии закрывают школы, рестораны и ночные клубы

"За минувшие сутки подтвердились 197 новых случаев заражения. С момента начала распространения заболевания в Бельгии общее число заболевших составляет 886 человек", - говорится в сообщении.