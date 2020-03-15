Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T13:17+0300
https://ria.ru/20200315/1568626434.html
В ДНР заявили о ранении двух ополченцев после обстрела силовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о ранении двух ополченцев после обстрела силовиков

13:17 15.03.2020
458
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и зенитных установок позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили два ополченца, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его данным, обстрел с применением гранатометов и зенитных установок произвела украинская 128-я бригада в нарушение минских договоренностей, обстреляны позиции ополченцев в районе Белой Каменки.
"В результате обстрела противника получили ранения два защитника республики. Оперативными действиями наших медиков им была оказана квалифицированная помощь", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что ДНР соблюдает минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта. "Тем не менее, мы оставляем за собой право адекватно реагировать на выходки и провокации противника ", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
12:01
Пушков прокомментировал нападение на российское посольство в Киеве
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
120183
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
КПП в ДНР
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ без света остались более 310 домов
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил
Украинская военная техника на Донбассе
В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Ликвидация лесных пожаров
В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
Разрушенный дом в Донецке
Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
Солдаты Ливийской национальной армии
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал нападение на российское посольство в Киеве
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Раненный при обстреле в Донбассе мужчина скончался, заявили в ДНР
Дамаск, Сирия
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев из Иордании и Ливана
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Сотрудники правоохранительных органов Афганистана в Кабуле. 4 июня 2018
На юге Афганистана полицейский застрелил четверых коллег
Выступление пилотажной группы Соколы России во Владивостоке
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
Лента новостейМолния