В ДНР заявили о ранении двух ополченцев после обстрела силовиков

По его данным, обстрел с применением гранатометов и зенитных установок произвела украинская 128-я бригада в нарушение минских договоренностей, обстреляны позиции ополченцев в районе Белой Каменки.

"В результате обстрела противника получили ранения два защитника республики. Оперативными действиями наших медиков им была оказана квалифицированная помощь", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что ДНР соблюдает минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта. "Тем не менее, мы оставляем за собой право адекватно реагировать на выходки и провокации противника ", - заявил представитель Народной милиции ДНР.