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https://ria.ru/20200315/1568626310.html
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ без света остались более 310 домов
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РИА Новости

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ без света остались более 310 домов

13:13 15.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКПП в ДНР
КПП в ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КПП в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт в пригородах Донецка, повреждена линия электропередач, без света остались более 310 домов, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня ночью в 01.00 боевики 57-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) выпустили по Жабичево из 120 миллиметровых минометов более десяти мин. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП. Две улицы обесточены... Без электричества остались более 310 домостроений. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - сказал представитель ведомства.
Разрушенный дом в Донецке
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В ведомстве отметили, что информация о пострадавших среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате обстрела противника уточняется.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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