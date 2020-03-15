В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ без света остались более 310 домов

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт в пригородах Донецка, повреждена линия электропередач, без света остались более 310 домов, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня ночью в 01.00 боевики 57-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) выпустили по Жабичево из 120 миллиметровых минометов более десяти мин. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП. Две улицы обесточены... Без электричества остались более 310 домостроений. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - сказал представитель ведомства.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате обстрела противника уточняется.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.